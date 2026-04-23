日本全国のブルワリー＆海外ビールが集結！さいたま新都心けやきひろばで国内最大級の「クラフトビールの祭典」開催 | RBB TODAY

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日本全国のブルワリー＆海外ビールが集結！さいたま新都心けやきひろばで国内最大級の「クラフトビールの祭典」開催

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葵陽‐aoi-bi- Brew for keyaki
  • 葵陽‐aoi-bi- Brew for keyaki
  • みんなで乾杯！Session IPA
  • 国内最大級のクラフトビールの祭典
  • けやきBEERLIVE＆DJタイム

　さいたま新都心けやきひろばで、北海道から沖縄までのブルワリーに加え、海外ビールやフード出店も集まるクラフトビールイベント「2026けやきひろば春のビール祭り」を5月13日から17日まで開催する。

国内最大級のクラフトビールの祭典

　注目は、会場限定または先行販売のビールを集めた「Brew for Keyaki」。月と太陽BREWINGの「けやき初出店！ みんなで乾杯Session IPA」、ティー・ワイ・ハーバーブルワリーの「Keyakiサワーセゾン」、COEDO BREWERYの「葵陽-Aoibi- Brew for Keyaki」など、この場ならではの一杯が並ぶ。爽やかな香りやほどよい酸味、しっかりした苦味など、それぞれ味の個性が異なるため、好みに合わせて選ぶ楽しがある。

みんなで乾杯！Session IPA

　会場ではビールと相性の良いフードも提供する。OUR BREWINGの「けやきラガー」は、福井産ソーセージと合わせた楽しみ方も提案。会場にはドイツビールエルディンガーのほか、そじ坊・杵屋、青蓮さいたま新都心店も出店予定で、ビールだけでなく食事も一緒に味わいやすい構成になっている。

　このほか、5月15日にはDJタイム、16日と17日には屋外ライブも予定されている。


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