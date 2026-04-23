僕青・金澤亜美、SKE48・大村杏らがグラビアに登場！透明感あふれる姿や水着ショット披露 | RBB TODAY

「B.L.T.2026年6月号」(東京ニュース通信社)が4月28日に発売される。今号では女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで特集。僕青・金澤亜美やSKE48・大村杏、NMB48・芳賀礼ら多彩な顔ぶれが誌面を飾る。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」を開催中の僕が見たかった青空から金澤亜美がソログラビアで登場。金澤は6月3日発売の8thシングルで、2作連続のメインメンバーを務めるほか、1st写真集「プロローグ」が重版するなどグループを牽引する存在だ。今回のグラビアは、暖かく穏やかな空気の中、朗らかに笑う金澤の姿など、透明感と多幸感溢れるカットを掲載。グループの今を語るロングインタビューも掲載される。

SKE48からは大村杏が水着グラビアで登場する。現在発売中の36thシングル「サンダルだぜ」で自身初センターを務めた大村は、柔らかな光に包まれたシーンで“クールビューティー”の真骨頂を体現。一方で無邪気な笑顔や穏やかなまなざしが生み出す“癒し”の空気感も見せ、進化を続ける今を余すところなく切り取った内容となっている。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

NMB48からは芳賀礼がB.L.T.初登場を果たす。5月27日に33rdシングルの発売を控える期待の新エースで、撮影日は20歳を超えたばかりということもあり、品のある色香をまとった大人びた表情にも挑戦。可愛らしい姿と、少し大人びた魅力が共存するグラビアとなっている。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

好評連載中のAKB48研究生連載には、21期生の渡邉葵心が初登場。名前に「葵」の漢字が入り、サイリウムカラーが青×青であることから「世界に青色を少しずつ足してゆく」というテーマで撮影が行われた。青い風船と戯れたり、青いペンキで花を描くなど、青いものに囲まれた爽やかなグラビアに仕上がっている。また、譲れないこだわりなどをリサーチした48問48答も掲載される。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／ImaTatsu

ミスマガジン2025でミスヤングマガジン賞を受賞した17歳の晴こころもB.L.T.初登場。ハウススタジオで4つの衣装を着こなし、はじける笑顔から儚げな表情まで多彩な魅力を披露している。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／ImaTatsu

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／ImaTatsu

また、アイドルグループ「#Mooove!」から、昨年末に加入した新メンバー・織莉叶が水着グラビアで初登場する。綺麗な顔立ちにメリハリのある美ボディを持つ彼女は存在感たっぷり。グラビア界の有望株として注目だ。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／カノウリョウマ

さらに、プラモデルと世界を繋ぐアイドルLINKL PLANETから天川れみ、尾本侑樹奈、東恩納瑠花の3人が登場。6th Single「Gravity」への思いや他己紹介など、グループの素顔に迫る内容も収録されている。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／市川秀明

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／市川秀明

同誌は全国の書店およびネット書店で予約・購入が可能だ。