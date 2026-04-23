ゆうちゃみ、恋愛相談した親友が“好きな人の彼女”…衝撃の過去明かす | RBB TODAY

タレントでモデルの“ゆうちゃみ”こと古川優奈が、22日に放送されたバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。中学時代の衝撃的な恋愛エピソードを明かした。

MCの上田晋也から「ダマされた経験はあるか？」と聞かれると、ゆうちゃみは当時を回想。初恋の相手ができた際、その気持ちを親友の女の子に相談していたという。「この男の子が超好きで。どう思う？」と打ち明けたところ、「絶対優奈やったら付き合えるから！」と背中を押されたと語った。

その言葉を受けて勇気を出し、「めっちゃ好きです！付き合ってください！」と告白したものの、「俺、彼女おんねんけど」と返答があったという。悔しくなって「（彼女は）誰なん？」と尋ねた結果、相談していた親友が彼女だったことが判明。



ゆうちゃみは「めっちゃキモないですか？」と、いまだに納得いかない様子で当時を振り返った。この発言にゲストのファーストサマーウイカが「口悪い！」とすかさずツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘っていた。

