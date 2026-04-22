マイクロソフトに28年在籍し『Halo』シリーズなどのエグゼクティブプロデューサーも務めたベテラン開発者が退社 | RBB TODAY

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マイクロソフトに28年在籍し『Halo』シリーズなどのエグゼクティブプロデューサーも務めたベテラン開発者が退社

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マイクロソフトに28年在籍し『Halo』シリーズなどのエグゼクティブプロデューサーも務めたベテラン開発者が退社
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『Halo: The Master Chief Collection』

28年間マイクロソフトに在籍して『Halo』シリーズに携わり、近年はマイクロソフトの知的財産拡張とエンターテインメント部門の責任者も務めていたベテラン開発者Kiki Wolfkill氏が、2026年4月17日付でマイクロソフトを退社していたことを自身のLinkedInアカウントで報告しています。

自身の報告を見る限りでは円満退社。元『Halo』アートディレクターによる体制告発との関係は不明

『Halo: The Master Chief Collection』

Kiki Wolfkill氏は1998年にMicrosoft Game Studiosに入社しアートディレクターを務め、2008年に『Halo』シリーズを手がける343 Industries（現Halo Studios）が設立された後はそちらに移籍、『Halo 4』や『Halo: The Master Chief Collection』、TVドラマシリーズ「Halo」のエグゼクティブプロデューサーを務めました（MobyGames/IMDb）。2023年にはマイクロソフトの知的財産拡張とエンターテインメント部門の責任者に就任しています。

同氏はLinkedInにて、「マイクロソフトが私に与えてくれた機会と、愛する業界で築き上げてきたキャリアに、心から感謝しています」「この28年間は本当に素晴らしい贈り物でした……本当に、本当に、本当にありがとうございます」と述べており、円満退社であることが伺えます。


元『Halo』アートディレクターが組織的な不正やハラスメントを告発。報復行為や人事の隠蔽体質を痛烈に批判 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト
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マイクロソフト側は「真摯に受け止める」と海外メディアに回答しています。
https://www.gamespark.jp/article/2026/04/06/164819.html続きを読む »

約2週間前には『Halo』シリーズに携わったアートディレクターであるGlenn Israel氏がスタジオ内での組織的なハラスメントや不正を告発し、一部の開発者もそれに同調する動きが見られましたが、こういった動きと今回のKiki Wolfkill氏の退社に因果関係があるのかどうかは不明です。


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《ずんこ。》

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