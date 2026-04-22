東京ディズニーリゾート、夏の涼を演出する「サマー・クールオフ」開催！Mrs. GREEN APPLEとコラボも | RBB TODAY

東京ディズニーリゾートは7月2日から9月14日までの期間、スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催する。昨年に続き2年目となる今回は、夏限定の特別プログラムがさらに充実した内容となっている。

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東京ディズニーランドでは、9月14日に終了を予定しているショー「Reach for the Stars」を「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」として実施。ショー本編に続いて期間限定の特別演出が披露される。また、アトラクション「ガジェットのゴーコースター」が今年新たに"びしょ濡れ"バージョンとして登場し、「スプラッシュ・マウンテン"もっと！びしょ濡れ MAX"」とともに夏の涼を演出する。

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さらに注目したいのが人気バンド・Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーションだ。同バンドが担当するテーマソング「Carrying Happiness（Tokyo Disney Resort Version）」は、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」や、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで実施する「びしょ濡れ"ハーバースプラッシュ"」で流れる。コラボグッズやコラボメニューも新たに展開される予定だ。

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ディズニーホテルでもスペシャルメニューやナイトプールなど、夏を満喫できるプログラムが用意される。

また、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、7月1日から9月14日の夏期入園日を対象に、3種類の夏期限定パスポートを販売する。

「アフター3サマーパスポート」は午後3時から、「アフター5サマーパスポート」は午後5時から入園できるより安価な設定のパスポートで、平日・休日を問わず利用可能だ。なお、現在販売されている「アーリーイブニングパスポート」は「アフター3サマーパスポート」に、「ウィークナイトパスポート」は「アフター5サマーパスポート」にそれぞれ名称が変更される。

「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」は、1日で両パークを楽しみたい来園者向けの特別チケットだ。朝からどちらか一方のパークを楽しんだ後、午前11時以降は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを自由に行き来できる。移動後も「ディズニー・プレミアアクセス」や「ディズニー・モバイルオーダー」が利用可能で、限られた時間を最大限に活用できる設計となっている。

ぜひ東京ディズニーリゾートで、心躍る夏の思い出を作ってみては。