山下達郎の新曲「Finally Free」が白石聖出演のノンアルビールの新CMに起用！ | RBB TODAY

シンガー・ソングライターの山下達郎が書き下ろした新曲「Finally Free」（ファイナリー・フリー）が、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」の新TV-CMに起用された。

新CMには俳優の白石聖が新メッセンジャーとして出演。爽やかな香りと、身も心もリラックスできる同商品の魅力を表現した内容となっている。

この新CMに華を添える「Finally Free」は、爽快感溢れるメロディーが特徴の軽快かつ清涼感を感じさせる、山下らしいポップ・ソング。同曲はすでに松山ケンイチ出演の「オールフリー」新TV-CMでオンエア中で、今回新たに「オールフリー〈エールテイスト〉」のCMにも起用が決定した。

山下は今回の楽曲制作についてコメントを寄せ、「高校生の頃に私が大好きだった曲の一節に『I'm Finally Free』というフレーズがあって、以来ずっと心の奥深くにしまわれていました。それが『オールフリー』という呼びかけによって、長い眠りから目を覚ましました」と楽曲誕生の背景を明かした。

さらに「昔からノンアルコールビールテイストはサントリーが一番だと思っていましたので、この曲はいわば好きなものが合体・転生した賜物といえます」とコメントした。

新CM「『香りがおいしさだったんだ』篇」（15秒）は4月25日より全国で放映開始。また、YouTubeのサントリー公式チャンネルでも視聴可能だ。