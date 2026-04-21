 「ガンダム」47年目で初の実写映画！Netflixがオーストラリアで撮影開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

「ガンダム」47年目で初の実写映画！Netflixがオーストラリアで撮影開始

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
「ガンダム」47年目で初の実写映画！Netflixがオーストラリアで撮影開始
  • 「ガンダム」47年目で初の実写映画！Netflixがオーストラリアで撮影開始

『逆襲のシャア』から12年後『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』大人が引き込まれるもう一つのガンダム | RBB TODAY
画像
『閃光のハサウェイ』の続編で、大人向けの濃密な人間ドラマと迫力映像を描くガンダムシリーズ最新作
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/30/243119.html続きを読む »

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』北米劇場で上映決定！ | RBB TODAY
画像
映画『閃光のハサウェイ』の北米劇場公開が5月15日に決定。人気シリーズの最新作が海外展開される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/26/245794.html続きを読む »

　Netflixが「ガンダム」シリーズ初となる実写映画の製作開始を発表した。オーストラリアのクイーンズランド州にて撮影が始まっている。

　「ガンダム」シリーズは1979年放送開始のTVアニメ『機動戦士ガンダム』を起点に、モビルスーツと呼ばれるロボット兵器が登場する群像劇として日本のみならず世界中でムーブメントを巻き起こしてきた。47年の歴史を経て、ついに実写映画作品として製作が動き出した。

　物語は、地球とスペースコロニーとの間で数十年にわたって続く戦争を舞台に、敵対する陣営に分かれたライバル同士のパイロットたちの姿を描く。揺れ動く忠誠心と増し続ける脅威が彼らを衝突へと導く中、人類の運命を左右しかねない星々を巡る命懸けの闘いへと巻き込まれていく。

　監督は「スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年」のジム・ミックルが務める。主演は『恋するプリテンダー』「ユーフォリア／EUPHORIA」のシドニー・スウィーニーと、『ブラックアダム』『ストリートファイター／ザ・ムービー』のノア・センティネオ。さらにジャクソン・ホワイト、忽那汐里、ノンソー・アノジー、マイケル・マンド、ジャヴォン・\"ワナ\"・ウォルトン、オレクサンドル・ルディンスキー、アイダ・ブルック、ジェンマ・チュア＝トラン、ジェイソン・アイザックスといった多彩なキャストが名を連ねる。

　制作はレジェンダリー・ピクチャーズとバンダイナムコフィルムワークスが共同で手がける。レジェンダリーは近年、世界興行収入約10億ドルを記録した『マインクラフト／ザ・ムービー』やアカデミー賞に輝いた『デューン 砂の惑星 PART2』などを手がけてきた実績を持つ。

　プロデューサーはジム・ミックルが自身の製作会社ナイトシェイドを通じてパートナーのリンダ・モーランと共に担当。ケイル・ボイター、アリ・メンデス、シドニー・スウィーニー、ノア・センティネオ、エンツォ・マルクも参加する。エグゼクティブ・プロデューサーにはマシュー・ジェンキンス、「ガンダム」シリーズを多く手がけてきた浅沼誠、小形尚弘が名を連ねている。


機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
機動戦士ガンダム　逆襲のシャア

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top