オズワルド伊藤、昨年4月に結婚予定だった？まさかの暴露に騒然 | RBB TODAY

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オズワルド伊藤、昨年4月に結婚予定だった？まさかの暴露に騒然

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オズワルド・伊藤俊介【撮影：小宮山あきの】
  • オズワルド・伊藤俊介【撮影：小宮山あきの】

　4月18日放送の「ゴッドタン」（テレビ東京系）にお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介がゲスト出演。番組内で4月に入籍予定だったことを暴露された。

　この日、番組では出演女性5人の中からゲストのことを本当に嫌っている人を見抜く「マジギライ1／5」を放送。その中でタレントの上杉真央が「伊藤の嫌いなところ」について話す一幕があった。

　上杉はかつて共演していたバラエティ番組「オールナイトフジコ」（フジテレビ系）の打ち上げでの伊藤の言動を暴露。その中で伊藤が番組の出演女性に対し、「俺の秘密教えるからお前の秘密も教えろよ」と言っていたと明かされた。

　これに伊藤は大慌てで「なにかゴシップ交換しようよくらいの感じなんですよ！」と釈明していたが、その際、上杉には秘密を聞かず、自身も言わなかったとのこと。これを聞いたMCの劇団ひとりが「じゃあ（秘密を）教えてあげてよ、いま」と促すと、伊藤は動揺し、「……そのとき言ったのじゃなくてもいいですか？」と拒否した。

　しかし、すぐに上杉が「そのとき言ったお前の秘密、『4月に俺、結婚する』らしいぞ」と暴露。スタジオが騒然とする中、伊藤は頭を抱え、「まじで言わないで！」と絶叫していた。

　一方、劇団ひとりが「結婚する予定だったんだ？」とイジると、「結婚する予定だったよ！」と開き直っていた。

　なお、打ち上げは昨年3月だったとのこと。伊藤はお笑いコンビ・蛙亭のイワクラと交際していたが、2025年9月に破局している


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