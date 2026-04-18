「腹筋バキバキ」日本人K-POPアイドル、へそピ輝く引き締まったスタイルに視線集中！ | RBB TODAY

ガールズグループKep1erの日本人メンバー、ヒカルがファンを魅了した。

ヒカルは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ヒカル、「腹筋バキバキ」スタイル

公開された写真には、廊下や楽屋で撮影されたヒカルの姿が収められている。

ヒカルはグレーのクロップド丈タンクトップにミニスカートを合わせたセットアップを着用。その上からデニムジャケットをあえて肩を落としてルーズに羽織り、抜け感のある雰囲気を演出している。

特に、短めのトップスからは引き締まったスタイルが際立ち、うっすらと浮かぶ腹筋とへそピアスが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎ」「最高です」「腹筋バキバキ」「甘いもの好きなのに、スタイル良すぎ」といった反応が寄せられている。

（写真＝ヒカルInstagram）

なお、Kep1erは3月31日に8thミニアルバム『CRACK CODE』をリリース。また、5月には大阪・東京・愛知を巡る日本ファンミーティング「Kep1arcade」を開催する予定だ。

◇Kep1er プロフィール

2021年の『Girls Planet 999：少女祭典』発の9人組ガールズグループ。応募総数1万3000人から日本、韓国、中国の3地域で行われたオーディションを通過し、最終的に残った9人（韓国6人、日本2人、中国1人）で結成。2022年1月に1stミニAL『FIRST IMPACT』でデビュー。リード曲『WA DA DA』は3カ月余りでYouTube再生回数1億回を超える反響を得た。同年9月7日には『FLY-UP』で日本デビューしている。2024年5月、プロジェクトグループとしては異例の活動延長が決定し、マシロとイェソを除いた7人組として活動を継続。2026年3月にソ・ヨンウンが脱退し、6人組となった。

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