BABYMONSTER、『SHEESH』MVが4億再生突破！K-POPガールズグループのデビュー曲史上最速 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、カムバックを前にうれしいニュースを伝えた。

所属事務所のYGエンターテインメントは4月17日、「BABYMONSTERのデビュー曲『SHEESH』のミュージックビデオが、同日午前3時40分ごろに再生回数4億回を突破した」と明らかにした。

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続けて「この記録は2024年4月1日の公開から747日での達成で、同再生回数を記録した歴代K-POPガールズグループのデビュー曲ミュージックビデオの中で最速」と説明した。

BABYMONSTERはデビュー前からユーチューブで世界中の音楽ファンの熱い関心を集めてきた。

デビュー前の映像から高い再生回数を記録し、“ユーチューブクイーン”と呼ばれることもあったほか、K-POPガールズグループの中で3番目に多い1160万人以上の登録者を保有している。公式チャンネルの累計再生回数は79億回を超えた。

（画像＝YGエンターテインメント）

『SHEESH』のミュージックビデオは公開直後、ユーチューブの「24時間で最も再生された動画」で1位に直行し、その後グローバル週間チャートでも首位を獲得。さらに1億回（10日）、2億回（33日）、3億回（186日）と、すべて最短記録を更新してきた。

なお、BABYMONSTERは5月4日午後6時に3rdミニアルバム『CHOOM』をリリースし、本格的な活動に乗り出す予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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