Stray Kids、“第4世代ボーイズグループ初”の快挙！仏レコード協会「シングル・ゴールド」認定獲得 | RBB TODAY

Stray Kidsが、第4世代ボーイズグループ初となる記録を打ち立てた。

『Chk Chk Boom』が、フランスレコード協会（SNEP）にてシングル・ゴールド認定を獲得した。

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フランスレコード協会は先日、公式ウェブサイトを通じて、Stray Kidsが2024年7月19日にリリースしたミニアルバム『ATE』タイトル曲『Chk Chk Boom』がフランス国内で1500万ストリーミングを達成し、シングル・ゴールド認定を授与したと発表した。1922年に設立されたフランスレコード協会は、アルバムおよびシングルの販売量、ストリーミング、ダウンロード換算数値に基づいて認定を授与している。

（写真提供＝OSEN）Stray Kids

これによりStray Kidsは、自身初となるシングル・ゴールド認定を獲得。これは第4世代ボーイズグループとして初の快挙であり、K-POPボーイズグループ全体で見ても2組目という、意味深い成果を収めることとなった。

Stray Kidsはこれまでにも、フルアルバム『★★★★★（5-STAR）』、ミニアルバム『樂-STAR』『ATE』、そしてSKZHOP HIPTAPE『合（HOP）』の4作品が、それぞれ販売量5万ユニット以上を記録し、計4つのアルバムでゴールド認定を受けている。

（記事提供＝OSEN）

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