「ゴルフで愛を育んだ」『愛の不時着』ヒョンビン＆ソン・イェジン夫妻の知られざるラブストーリー | RBB TODAY

女優ソン・イェジンと俳優ヒョンビンが厳重な警戒態勢のなかで結婚式を挙げてから4年、2人のラブストーリーが公開される。

2022年3月、ソン・イェジンとヒョンビンは、ソウル広津（クァンジン）区広壮（クァンジャン）洞のグランドウォーカーヒルソウルの洋館、アストンハウスで結婚式を挙げた。

【写真】ソン・イェジン♡ヒョンビンのウェディング写真

2018年の映画『ザ・ネゴシエーション』で初めて共演した2人は、その後何度も熱愛説が浮上したが、否定した。2019年のドラマ『愛の不時着』でも共演した2人は、2021年1月に交際を認め、公開恋愛から約1年で結婚することになった。

「世紀の結婚」と表現されるほど、2人の結婚は大きな話題となった。それを証明するかのように、結婚式は厳重なセキュリティのなかで進行された。

式が行われたアストンハウスは、俳優チソン＆女優イ・ボヨン、俳優ペ・ヨンジュン＆女優パク・スジンらが式を挙げた場所であり、邸宅と漢江（ハンガン）が見渡せる開放的な屋外庭園が特徴だ。ホテルの敷地内でも奥まった場所に位置しており、一般人の立ち入りが容易ではない。

両家の親族と知人のみを招待し、非公開で行われたなか、招待状を受け取ったゲストにも秘密にするよう念押ししたと伝えられている。女優ハ・ジウォン、コ・ソヨン、コン・ヒョジン、俳優コン・ユ、ファン・ジョンミン、歌手GUMMY、キム・ボムス、ポール・キムらが出席した結婚式は、盛大に開催された。

（写真＝ソン・イェジンSNS）左からヒョンビン、ソン・イェジン

こうしたなか、結婚4年目にして2人のラブストーリーが公開される。公開するのは、ソン・イェジンのゴルフの先生、イム・ジナンプロだ。

4月19日、韓国で放送される朝鮮放送『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）では、済州（チェジュ）島を訪れた漫画家のホ・ヨンマンとイム・ジナンの姿が捉えられた。

“ゴルフの神”という名声にふさわしく、ソン・イェジン、ヒョンビン、女優キム・ヒエといった豪華の愛弟子を持つイム・ジナン。彼は、ソン・イェジンとヒョンビンがともにレッスンを受けながら愛を育んできたときめく逸話から、2人の結婚発表の20日前まで妻にさえ秘密を貫き「裏切り者」と呼ばれた愉快な秘話などを公開する予定だ。

厳重な警戒のなかで執り行われた結婚式と、知られざる2人のラブストーリー。側近によって明かされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

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