元夫の許可なく体外受精で妊娠・出産の韓国女優、産後4カ月とは思えない“くっきり腹筋”披露 | RBB TODAY

女優のイ・シヨンが、第2子出産からわずか4カ月で見事な腹筋を披露した。

イ・シヨンは4月16日、自身のSNSに「できるだけひねってみた…」というコメントとともに写真を投稿した。

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公開された写真には、ジムでトレーニングに励むイ・シヨンの姿が収められている。

レギンスにトップス、マスクを着用した姿で、すっぴんにオールバックのヘアスタイルという、運動に集中するためのシンプルな装いが印象的だ。鏡で体の状態を確認しながら、トレーニングに励む様子がうかがえる。

別の写真でもトレーニング中の姿が確認でき、特に引き締まった無駄のないスタイルが目を引く。しっかりとした腕の筋肉に加え、くびれたウエストラインと腹筋まであらわになり、視線を集めた。

（写真＝イ・シヨンInstagram）

第2子出産からまだ4カ月しか経っていないにもかかわらず、全盛期を思わせる体型を取り戻している。

なお、イ・シヨンは2017年に9歳年上の実業家と結婚し、翌年に長男を出産したが、2025年3月に離婚した。離婚後には、不妊治療のために冷凍保存していた受精卵を元夫の同意なく移植したことが物議を醸したが、2025年11月に長女を出産した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけたが、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかに。11月に娘を出産した。

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