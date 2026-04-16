『ブルーロック』出演の&TEAM・K、儚げな一面からタフな魅力まで「かわいいかっこいいキング」 | RBB TODAY

ボーイズグループ&TEAMのメンバー、Kが金髪時代の写真を公開した。

去る4月15日、Kは自身のインスタグラムを更新。

【写真】K、金髪時代の秘蔵写真

キャプションには、「金髪のK」という言葉とともに、微笑む顔の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、韓国1stミニアルバム『Back to Life』での音楽番組活動などの裏側を捉えたものである。

（写真＝K Instagram）

写真のなかのKは、鏡越しに自撮りをするなどして、異次元の美しさを披露している。異なる雰囲気の衣装に合わせて、ややタフな一面を見せたかと思えば、儚げな少年のような魅力を放っている。

投稿を目にしたファンからは、「全部好きなタイプの写真」「天使が舞い降りた」「かわいいかっこいいキング」といった反応が寄せられていた。

なお、Kは来る8月7日に公開予定の映画『ブルーロック』で凪誠士郎役を演じることが発表された。この発表と同日、個人のインスタグラムアカウントも開設した。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。

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