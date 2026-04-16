反則級のメリハリ…aespa・カリナ、胸元あらわなキャミワンピ姿に悶絶「ドキドキする」「やばい」 | RBB TODAY

aespaのカリナが、日本で撮られた近況ショットを公開した。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】カリナ、キャミワンピ姿で反則級のメリハリ「やばい」

公開された写真には、夜桜を背景に、紫色の花柄キャミソールワンピースにカーディガンを羽織ったカリナの姿が収められている。デコルテが開いたワンピースのデザインが、カリナの白い肌とメリハリのあるスタイルを際立たせている。

投稿を見たファンからは「やばい…」「夜桜よりも美しい！」「スタイル良すぎ」「反則でしょ」等のコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、4月25・26日に東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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