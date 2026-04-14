ベッド上で魅惑的オーラ…元AKB48本田仁美、ピチッと透けトップス姿に視線集中「耐えられない」「女神」 | RBB TODAY

元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループ「SAY MY NAME」のリーダーとして活躍する本田仁美が、魅惑的な雰囲気で視線を集めた。

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】本田仁美、ベッドで魅惑的オーラ

公開された写真には、ベッドの上でポーズを取る本田の姿が収められている。透け感のある白の長袖Tシャツにダメージ加工のデニムを合わせ、タイトなトップスからは意外なグラマラスなスタイルを披露している。

また、どこかアンニュイな表情で魅惑的な雰囲気を漂わせたかと思えば、カメラを見つめる愛らしい表情で見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは「かわいすぎ」「耐えられない」「たまらない」「女神」といったコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、2月に日本で開催されたファンコンサート「2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert “ATTI GIRL” in JAPAN」を成功裏に終え、活発な活動を続けている。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

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