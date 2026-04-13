不二家の限定スイーツでお母さんに感謝を♪3日間限定で登場 | RBB TODAY

不二家洋菓子店では母の日に合わせ、華やかな飾りのケーキなどお祝いにぴったりのスイーツを発売。全国の不二家洋菓子店にて2026年5月8日（金）より3日間限定で販売される。また、ティーギフトは2026年4月27日（月）から発売。

「メッセージペーパープレート」

不二家洋菓子店から母の日に合わせて、限定スイーツが登場する。ラインナップは「母の日 苺のロールケーキ」「母の日 たっぷり苺のケーキ」「母の日 苺のフラワーケーキ」「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」の4種類。

「母の日 苺のロールケーキ」は、家族みんなで切り分けてシェアできる、母の日のお祝いにぴったりの華やかな苺のロールケーキ。スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークがまぶされている。母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮にも注目だ。

「母の日 苺のロールケーキ」

「母の日 たっぷり苺のケーキ」は、スポンジに軽いタイプのカスタードクリームとミルキーシャンテリークリームを重ね、シロップ漬け苺がサンドされている。上面には苺とスマイルマークチョコも飾られており、苺の味わいをたっぷり楽しめるスイーツとなっている。

「母の日 たっぷり苺のケーキ」

「母の日 苺のフラワーケーキ」は、ビスキュイ生地を巻いた可愛らしい苺のケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとシャンテリークリーム、ベリーソースがしのばせられており、上面は苺とクリームのバラの花絞りで華やかに仕上げられている。

「母の日 苺のフラワーケーキ」

「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」は、ココアのビスキュイ生地を巻いたケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとチョコシャンテリークリーム、ベリーソースが。上面は生チョコとクリームのバラの花絞りを飾った、チョコ好きにはぴったりのケーキだ。

「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」

また、母の日限定で「メッセージペーパープレート」が付いてくる。日頃の感謝の気持ちを、ケーキとあわせて贈るのにぴったりだ。

「メッセージペーパープレート」

さらに、ペコちゃんと、ハーブとアロマテラピーの専門店「生活の木」のスペシャルコラボが実現。 不二家の洋菓子や焼菓子にもマッチする、ほっと一息つきたいときにおすすめのハーブティーは母の日ギフトにもぴったりの商品だ。

「ペコちゃんのアップルティー」は、やさしいリンゴとカモマイルの香りにほのかな酸味を味わいながら、ほっと一息つきたいときにおすすめ。

「ペコちゃんのアップルティー」

「ペコちゃんのピーチティー」は、甘いピーチの香りとやさしいハーブの甘味が、ティータイムに優雅なひとときを彩る。

「ペコちゃんのピーチティー」

不二家洋菓子店のネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」でも、母の日限定スイーツの予約を受付中だ。

「母の日 ハートのフラワーケーキ」

「PEKO Tea time GIFT」

「不二家洋菓子店 母の日スイーツ」は、2026年5月8日（金）より3日間限定で販売。ティーギフトは2026年4月27日（月）より発売となっている。