BTS、デビュー日（6月13日）に釜山公演決定！入隊前ラストの地で約3年8カ月ぶり完全体ステージへ | RBB TODAY

BTSがデビュー記念日（6月13日）に合わせて、釜山（プサン）に登場する。

BTSは4月13日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」に「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN」の詳細告知を掲載した。

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これによると、BTSは来る6月12日と13日の2日間、釜山アジアード主競技場で公演を行う。

BTSが釜山アジアード主競技場を訪れるのは、2022年10月に開催された「BTS in BUSAN」以来、約3年8カ月ぶりとなる。

この場所は、BTSが入隊前に最後のコンサートを開催した会場でもある。完全体でのカムバック後、再び釜山で公演を行う点で特別な意味を持つ。

特に6月13日はBTSのデビュー日であり、このような意義深い日に韓国でコンサートを開催する点も象徴的だ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

4月29日20時よりNOLチケットにてファンクラブ先行予約が行われ、一般販売は30日20時に開始される。また、オンラインライブストリーミングおよびライブビューイング（Live Viewing）も同時に実施され、世界中のファンがさまざまな方法で公演を楽しむことができる。これに関する詳細は後日案内される予定だ。

なお、BTSは4月9日および11日・12日に高陽（コヤン）総合運動場主競技場で「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の幕を開け、3日間で約13万2000人の観客を動員した。

彼らは4月17日・18日の日本公演を皮切りに、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど34都市で全85公演を行う予定で、これは韓国歌手の単一ツアーとして最多公演数となる。

（記事提供＝OSEN）

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