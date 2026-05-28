TXT・テヒョン、日本語歌唱でオーディオドラマを彩る！『天国の階段』挿入歌リリース決定 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、テヒョンが、Amazonのオーディブルが制作したオリジナルオーディオドラマ『天国の階段』の挿入歌『逢いたい』をリリースすることが決定した。

『天国の階段』は、2000年代に韓国で最高視聴率42.4％を記録するほどの熱狂的な支持を集めた韓国ドラマで、日本をはじめアジア中で一大ブームを巻き起こした。

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それから20年以上の時を経て、新たな形でよみがえったオーディオドラマ『天国の階段』を、テヒョンの歌う挿入歌『逢いたい』が彩る。

『逢いたい』は、ドラマ『天国の階段』のOSTとして当時絶大な人気を誇った楽曲を日本語でリメイクした作品だ。テヒョンの澄んだ伸びやかな歌声が、日本語の歌詞と調和し、楽曲のメッセージをまっすぐに届ける。

同曲について、テヒョンは「本作で描かれる『あなたに会いたい』という想いを込めてレコーディングしたので、楽曲を通じて登場人物の切ない感情を感じていただけたら嬉しい」と伝えた。

（写真＝（P）＆（C）BIGHIT MUSIC）テヒョン

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続けて、「『天国の階段』は韓国でもとても人気で、僕自身も好きな作品なので、今回主題歌として参加できたことでより大切な作品になった」と述べた。

なお、『逢いたい』は、来る6月4日～7月3日にAmazon Musicで独占配信され、5月28日から配信されているオーディオドラマ『天国の階段』でもリリースに先立って聴くことができる。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。

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