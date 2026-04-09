BTS・JUNG KOOKとの熱愛説否定の女優、“将来の夫像”を語る「地中海が見えるレストランで…」 | RBB TODAY

女優イ・ユビが、本名「イ・ソユル」としての気さくで率直な日常を公開し、ファンとの距離を縮めた。

去る4月8日、イ・ユビのYouTubeチャンネル「DDOYUBI」にて、自身のMBTI、食事、そして将来の夢を語るQ＆A動画が公開された。

【写真】イ・ユビとは否定…JUNG KOOKに熱愛説

動画の冒頭から彼女は本名が「イ・ソユル」であることを改めて明確にして、ファンが付けてくれた愛称「イユ」への愛情を表した。

イ・ユビは、最近テストしたところ、MBTIがESTJだったと明かし、自分を「非常にポジティブで単純、裏表のない人間」と定義した。

特に、1日で最も大切な時間として「シャワーの時間」を挙げ、1人芝居を楽しむお茶目な一面も見せた。

また、食の好みについては、「週に3日は、チキンと辛いムルレンミョン（水冷麺）を一緒に食べる」という“チ冷”マニアであることを告白。

（写真＝YouTubeチャンネル「DDOYUBI」）イ・ユビ

続けて、「食べ物を少ししか頼まずに『全部食べられるの？』と聞いてくる人とは、親しくなれない」という確固たる基準を語り、笑いを誘った。

そして、人生のターニングポイントとして、30代の一昨年と昨年を挙げた彼女は、20代の情熱よりも「無難で平穏な幸せ」を願う成熟した姿勢を見せた。

また、地中海が見えるレストランで将来の夫と対面する具体的な想像を共有し、ロマンチックな未来を夢見る場面もあった。

ファンに「ハッピーウイルス」として記憶されたいというイ・ユビの真実味あふれる話は、同チャンネルで確認することができる。

なお、イ・ユビは2021年12月、ボーイズグループBTSのJUNG KOOKとの熱愛説が浮上したことがあるが、双方の事務所がすぐに「事実無根」として否定している。

◇イ・ユビ プロフィール

1990年11月22日生まれ。日本でも大ヒットしたドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で、主人公のライバルを演じたキョン・ミリの実娘。韓国の名門大学として知られる梨花（イファ）女子大学の声楽科を卒業し、2009年に女優デビューした。2012～2013年には各テレビ局の演技大賞で、新人賞やニュースター賞などを獲得。ドラマ『ユミの細胞たち』や『7人の脱出』など、多彩な作品を通じて存在感を発揮している。

■【写真】イ・ユビ、東京の街並みに溶け込む“幻想的ビジュアル”

■【写真】「布の面積少なくない？」イ・ユビ、“美背中ぱっくり”

■【写真】イ・ユビの“インナーウェア姿”