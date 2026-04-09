映画の元になった『VOGUE』で！IVE・ウォニョン、『プラダを着た悪魔』主演女優たちと対面 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのウォニョンと、女優メリル・ストリープ、アン・ハサウェイの豪華3ショットが公開された。

4月9日、ファッション誌『VOGUE KOREA』は公式SNSに「メリル・ストリープの提案で完成した『Bye Vogue』。まもなく『VOGUE』で公開されるメリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、そしてウォニョンの特別な瞬間をお見逃しなく」という文章とともに、動画を投稿した。

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動画には、ウォニョンがメリル・ストリープとアン・ハサウェイに会い、インタビューを行う様子が収められている。

3人は「Bye Vogue」と声を合わせると、大きな笑い声を上げて、和気あいあいとした雰囲気を見せた。ウォニョンは流暢な英語でインタビューを続けながら場をリードし、メリル・ストリープとアン・ハサウェイは多彩なリアクションで満足感を示した。

特にアン・ハサウェイは、ウォニョンのネイルアートに興味があるようで、一緒に手を並べて見つめる場面もあった。

（写真＝『VOGUE KOREA』Instagram）

3人の対面は、4月8日の本サイト提携メディア『OSEN』の単独報道を通じて、知らされた。メリル・ストリープとアン・ハサウェイが映画『プラダを着た悪魔2』のプロモーションの一環で訪韓が確定するやいなや、早い段階でウォニョンにインタビューのラブコールが送られたという。

（写真＝『VOGUE KOREA』Instagram）

左からメリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、ウォニョン

極秘で撮影されたため、彼女たちの具体的な会話の内容などは後日公開される予定だが、短く公開された動画だけでも和やかな雰囲気が伝わってくるだけに、本編への期待が高まっている。

なお、映画『プラダを着た悪魔2』は、来る5月1日に日本でも公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。本名チャン・ウォニョン。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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