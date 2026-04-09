井桁弘恵が「ブレンディ」新CMで軽快な“お茶ダンス”披露！特別インタビューも公開！ | RBB TODAY

井桁弘恵が出演する『「ブレンディ®」 マイボトルスティック』シリーズの新TVCM『パッ！とシング&ダンス』篇が本日4月9日から全国にてTV放映される。

新CMでは、気持ちの良い日差しが差し込むオフィスの屋上を舞台に、同商品とマイボトルを手にした井桁と職場の仲間たちが、聞き馴染みのあるメロディ『ジ・エンターテイナー』に合わせ、息の合ったダンスステップを始める。さらにTVCMオリジナルアレンジの歌詞に合わせ、足の動きがチャーミングな“お茶ダンス“を披露し、同商品の魅力をアピールしている。

またオンエアに合わせて、味の素AGF公式YouTubeチャンネルでは、井桁のTVCM撮影の裏側を見ることができるメイキング映像やスペシャルインタビューを公開。井桁が仕事やプライベートで「この春新しく始めたいこと」について語る様子など、貴重な映像が楽しめる。

【特別インタビュー（一部抜粋）】

Q. 今年の春、プライベートやお仕事で「新しく始めたいこと」はありますか？

A. 29歳になって、20代最後の1年を迎えました。だからこそ、いろいろなことに挑戦したいなと思っています。これまでは海外旅行が好きで、時間ができると海外に行っていたのですが、ふと考えたら国内でもまだ行けていない場所がたくさんあって。今年は20代のうちに、47都道府県制覇を目標にしたいです！

Q．今回のTVCMではダンスに挑戦されていますが、最初に聞いた時は率直にどう思いましたか？

A. 昨年の年越しでもダンスに挑戦させていただいたので、「味の素AGFさんのTVCMでダンスができるんだ！」と、なんだかダンスにご縁のある1年だなと思いました。正直、「ちゃんと踊れるかな？」という不安も少しあったのですが、音楽を聴いた瞬間、本当に頭から離れなくなるくらいキャッチーで（笑）。気づいたら自然と体が動いていて、とても楽しく踊ることができました。春らしい軽やかさや明るさが伝わるTVCMになったんじゃないかなと思ってすごく楽しかったです！

新CMメイキングカット