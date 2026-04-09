「やってみろよ、XXが」俳優イ・ビョンホンが後輩に暴言!?共演俳優が明かしたエピソードが話題 | RBB TODAY

俳優キム・ヒョンムクが、イ・ビョンホンへの感謝の思いを伝えた。

去る4月8日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』では、「スロ王（キム・スロ）と生きる男」特集が組まれ、キム・ヒョンムクが映画『しあわせな選択』の撮影エピソードを公開した。

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この日、キム・ヒョンムクはイ・ビョンホンから思い切り暴言を吐かれたことがあると明かした。彼は、イ・ビョンホンや女優ソン・イェジンとともに、パク・チャヌク監督の新作『しあわせな選択』に出演。これについて、「本当にたくさん学び、とても良かった。幸せだった」と語った。

彼は、「イ・ビョンホン先輩の友人役だった。オーディションを受けた際、なぜかこの役に受かる気がした」と振り返った。

続けて、「自信があったので、いくつかのバージョンを準備した。イ・ビョンホン先輩の家に入るときに『この家、いいね』と言いながら、（バラエティコーナーの）『ラブハウス』のBGMを歌うアドリブを入れた。パク・チャヌク監督がその姿を気に入ってくださった」と抜擢の秘話を明かした。

（写真＝MBC）3枚目左下：イ・ビョンホン、4枚目：キム・ヒョンムク

特に、警察署のシーンに言及し、「イ・ビョンホン先輩に悪態をつかなければならない場面だった」として、「それまでは挨拶をする程度だったので慎重になっていたが、先輩が（役になりきって）『XXが、お前にどうするっていうんだ』『やってみろよ、XXが』と突いてきた。ものすごく助けられたし、それに合わせて演技することができた」と感謝を表した。

また、別のエピソードもあった。キム・ヒョンムクは「その日の未明に父が亡くなった。集中治療室で息を引き取ったが、撮影が予定されていたので、スタッフには言わないでくれと伝えた。でも、本当に精神的に余裕がなかった」と振り返った。

続けて、彼は「気持ちが切り替えられないなか、リハーサルに臨んだが、そこに現れたイ・ビョンホン先輩の眼光は、すでに役そのものだった。それを見て集中することができた」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

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