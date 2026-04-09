Stray Kids・ハン、RIIZE・アントンら参加！ドラマ『ユミの細胞たち3』OSTラインナップ公開 | RBB TODAY

Stray Kidsのハン、RIIZEのアントンらが、ドラマ『ユミの細胞たち3』のOSTに参加する。

4月9日、ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3（TVING）のOSTに参加するアーティストが公開された。

【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”

Stone Musicエンターテインメントの公式SNSを通じて公開されたOSTラインナップには、ソ・スビン、Shin In Ryu、Stray Kidsのハン、THAMA、JUNNY、RIIZEのアントンが名を連ねた。

（画像＝CJ ENM）

今回のアルバムには、シーズン1で多くのファンに愛されたOST2曲のリメイク版が収録され、特別感を加えている。Red Velvetのウェンディが歌い人気を博した『If I Could Read Your Mind』はソ・スビンが、Band Nahが歌った『Spotlight』はShin In Ryuがそれぞれリメイクした。男女のボーカルを入れ替えて新たに解釈された2曲は、視聴者に懐かしさと新鮮な魅力を同時に届けるものと期待を集めている。

さらに、Stray Kids・ハンの『Let It Show』、THAMAの『流星』、JUNNYの『Into My Life』、RIIZE・アントンの『Close to Me』という4曲の新曲が加わり、計6曲の多彩なトラックが完成した。

待望の新シーズンであるだけに、今回のOSTは劇中のシン・スンロク（演者キム・ジェウォン）をテーマを中心に主要なストーリーを深く描き出しており、視聴者の期待を高めている。

4年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち3』は、人気作家となったユミ（演者キム・ゴウン）と、ユミを応援するユミの中の細胞たちが成長し、再び恋愛を繰り広げる“細胞刺激共感ロマンス”だ。

なお、『ユミの細胞たち3』は4月13日18時より韓国TVINGで配信開始され、日本ではディズニープラスを通じて配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ハン、キンプリ・髙橋海人との“意外な交友関係”

■【写真】水泳選手時代の「あどけないアントン」が再注目

■【写真】ハン、オフ感漂うパジャマ×すっぴん姿に「沼でしかない」