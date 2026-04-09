すでにイケメン…“13人きょうだい”で話題の韓国女優、息子のエコー写真を公開「似てますか？」 | RBB TODAY

女優のナム・ボラが、息子のエコー写真を公開した。

4月8日、ナム・ボラは「ついに立体超音波を見ました。私に似ている気がしますか？」というコメントと共に写真を公開した。

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写真に写るナム・ボラの息子は、妊娠29週目であるにもかかわらず、すでに整った顔立ちを見せている。特に、母親に似たスッと通った鼻筋が目を引く。

（写真＝ナム・ボラSNS）

なお、ナム・ボラは昨年5月に同い年の実業家と結婚した。来る6月に息子を出産する予定だ。

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ～愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記～Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。

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