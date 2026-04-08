ALPHA DRIVE ONEキム・ゴヌ、活動休止を発表「不適切発言」を反省　当面は7人体制へ【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（ALD1）のキム・ゴヌが、活動を休止する。

4月8日、所属事務所WAKEONEは公式SNS等を通じて、キム・ゴヌの活動休止を発表し、立場を表明した。

【画像】「王と呼ばれた」キム・ゴヌ、他の練習生に暴言＆人格攻撃？

WAKEONEは「当社は所属アーティストが安定した環境で活動に専念できるよう支援し、アーティストとして求められる基本的な姿勢と基準を備えるよう管理しなければなりません。それを十分に履行できなかった点について重く責任を感じています」と述べた。

（写真提供＝OSEN）キム・ゴヌ

事務所側は、オンライン上で拡散されていたキム・ゴヌの不適切発言の事実関係について、「当該事案はデビュー前のコンテンツ撮影現場で発生しました。当時キム・ゴヌはカメラがオンになっていることに気付かず、不適切な表現で不満を漏らしました。発言は特定の人物に対する非難や人格攻撃ではなく、独り言のような形で出たものでした」と説明した。

続けて「しかしそれはいかなる場合でも不適切な発言でした。これにより不快な思いをされた現場関係者の方々に深くお詫び申し上げます。また、ファンの皆様にご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。事件直後に制作陣へは謝罪を済ませていたが、その後オンライン上で事実とは異なる疑惑が複数提起され、確認に時間を要したため発表が遅れたと釈明した。

WAKEONEは今後について「キム・ゴヌは今回の件を深く反省しています。当社との協議の結果、自己省察の時間を持つことを決定しました。これによりキム・ゴヌは現在準備中の活動およびファンコンサートには参加しません。当面ALPHA DRIVE ONEはキム・ゴヌを除く7人体制で活動する予定です」と発表した。ただし、活動中断前に制作が完了している放送や一部コンテンツについては、予定通り公開されるという。

なお、ALPHA DRIVE ONEは、Mnetのサバイバル番組『BOYS II PLANET』を通じて結成された2026年注目の大型新人ボーイズグループ。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。

WAKEONEの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、WAKEONEです。

まず、ALPHA DRIVE ONEを大切にし応援してくださるファンの皆様に、立場表明が遅れた点、深くお詫び申し上げます。

当社は所属アーティストが安定した環境で活動に専念できるよう支援し、アーティストとして求められる基本的な姿勢と基準を備えるよう管理しなければなりません。それを十分に履行できなかった点について重く責任を感じています。

オンライン上で提起されたキム・ゴヌの発言に関し、事実関係を説明します。当該事案はデビュー前のコンテンツ撮影現場で発生しました。当時キム・ゴヌはカメラがオンになっていることに気付かず、不適切な表現で不満を漏らしました。発言は特定の人物に対する非難や人格攻撃ではなく、独り言のような形で出たものでした。

しかしそれはいかなる場合でも不適切な発言でした。これにより不快な思いをされた現場関係者の方々に深くお詫び申し上げます。また、ファンの皆様にご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

事件直後、制作陣に謝罪の意を伝え、当社は相互のコミュニケーションにより解決した事案と判断しました。 また制作陣に追加の負担や圧力を与える可能性を考慮し、別途の見解は示しませんでした。 しかしその後、オンライン上で事実と異なる様々な疑惑が提起され、各内容の事実可否を確認する過程が長引き、立場表明が遅れました。本件以外で現在オンライン上で提起されている様々な疑惑は事実ではありません。 確認されていない情報の無分別な拡散はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 それにもかかわらず、皆様に迅速にご説明できなかった点は、当社の明らかな判断不足でした。

キム・ゴヌは今回の件を深く反省しています。当社との協議の結果、自己省察の時間を持つことを決定しました。これによりキム・ゴヌは現在準備中の活動およびファンコンサートには参加しません。当面ALPHA DRIVE ONEはキム・ゴヌを除く7人体制で活動する予定です。ただし、活動中断以前に撮影・制作が完了した放送や一部コンテンツは、予定通り公開される可能性がある点、ご了承ください。

当社は、社内外のコミュニケーション方式全般を見直すと同時に、アーティスト管理体制も共に見直しています。不足していた点を綿密に点検し、関連基準と管理体制を補完するとともに、今後はより迅速かつ責任ある案内ができるよう対応プロセスを整備いたします。また、同様の事例が再発しないよう、アーティストへの教育と支援も継続的に強化してまいります。

ALPHA DRIVE ONEは一つの夢に向かって進んでいるチームです。全メンバーが安定した環境で活動できるよう、所属事務所としてさらに努力してまいります。 ファンの皆様の温かい応援とご関心をお願いいたします。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

■【写真】『ボイプラ2』デビューメンバー、暴言＆見下し疑惑

■【全文】えっ、降板しないの？ キム・ゴヌ、謝罪も“続投”の意思「教訓に」

■「すぐクビになるクソ野郎」やりたい放題で“王”と呼ばれた練習生が「ボイプラ2」に参加？議論に