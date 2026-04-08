「夫と一緒にシャワー」発言に賛否…授かり婚の韓国インフルエンサー、番組演出に理解求める | RBB TODAY

人気恋愛リアリティ番組『ハートシグナル』出身のキム・ジヨンが、バラエティ番組で放った発言に注目が集まっている。

4月7日、キム・ジヨンは自身のSNSに「私も見られない本放送を観てタグ付けしてくれる友達、ラブユー」というコメントとともにテレビ画面を撮影した写真を掲載した。

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これに先立ち、キム・ジヨンは7日に放送されたSBSのバラエティ番組『同床異夢2－君は僕の運命』に夫のユン・スヨンと共に出演し、新婚生活を公開した。キム・ジヨンは夫と「シャワーを一緒に浴びる。毎回一緒だ」と話し、共にバスルームへ向かう姿を公開して驚きを誘った。

（写真＝キム・ジヨンInstagram）

キム・ジヨンの夫は「妻は一瞬も離れようとしない。一緒にシャワーを浴びると良い」と語り、共にシャワーを浴びるようになったきっかけを明かした。 一部では「あえて番組で言及する必要があるのか」と議論が巻き起こっている。

これに関して、キム・ジヨンは「皆さん、番組というものは出演者の立場でできることはほとんどない。どの部分が強調されるのか分からなかった」とし、「軽い気持ちと温かい目で楽しんでほしい」と呼びかけた。

なお、キム・ジヨンは2023年にチャンネルAの『ハートシグナル4』に出演し、人気を博したキャビンアテンダント出身のインフルエンサー。今年2月に結婚した夫のユン・スヨン氏は6歳年上の実業家で、読書会コミュニティ「TREVARI（トレバリ）」の代表を務めている。二人は結婚と同時に親になるという重なる慶事を迎え、多くの祝福を受けている。

（記事提供＝OSEN）

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