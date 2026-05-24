妻と離婚できず、不倫関係の女優との子誕生…韓国映画の巨匠、近況が話題「子供が大きく…」 | RBB TODAY

映画監督のホン・サンスと女優キム・ミニの近況が、再び世間を騒がせている。

5月24日、あるメディアがホン・サンス監督とキム・ミニの近況を報じた。これによると、2人は京畿道（キョンギド）河南（ハナム）市渼沙（ミサ）付近で、息子とともに週末に外出を楽しんだ。

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あわせて公開された写真では、ホン監督がサングラスをかけたまま、ベビーカーを押して進むなか、キム・ミニが帽子を深くかぶり、監督と息子の後ろを歩いていた。

さらに公開された目撃談では、ホン監督が周囲を気にしながらベビーカーを押し、キム・ミニが一定の距離を置いて、2人の後ろをついて歩いていたと伝えられた。

特に、ベビーカーに収まりきらないほどの子供の成長ぶりが、ネットユーザーの注目を集めた。「赤ちゃんの身体が大きいようだ」「子供がずいぶん大きくなった」「思ったより子供が大きい」といった反応が寄せられていた。

それもそのはずで、ホン監督とキム・ミニが息子と一緒にいる姿が捉えられたのは、今回が初めてではない。去る3月にも、彼らは河南市の渼沙森公園で目撃されている。

当時もやはり、ホン監督が息子の乗ったベビーカーを押し、キム・ミニがともに歩いていたと伝えられていた。

（写真提供＝OSEN）左からホン・サンス、キム・ミニ

2カ月が経ち、以前の目撃談よりもはるかに成長したかのような子供の近況が、人々の関心を集めている。しかし、ホン監督とキム・ミニ側は、これに関して別途コメント等はしていない。

ホン監督とキム・ミニは、2017年3月、監督と主演として出会った映画『夜の浜辺でひとり』のメディア試写会で「互いに愛し合っている仲だ」と公表した。

当時もホン監督は、すでに妻と子供がいた。離婚することなく、不倫を公表する姿が激しく批判された。

（写真＝SNS）以前目撃されたキム・ミニとホン・サンス

その後、ホン監督は、妻を相手に離婚調停を申請したが、有責配偶者であるため、裁判所はこれを受理しなかった。その後、2019年 6月に離婚訴訟を提起したものの、やはり棄却された。

結局、控訴を断念した彼は、法的配偶者である妻と婚姻関係にあるまま、キム・ミニとの関係を続けてきた。

さらに、キム・ミニが2025年4月にホン監督の息子を出産し、婚外子まで誕生した。2人が渼沙で度々目撃され、衝撃を与えた。

なお、2人は5月6日、キム・ミニがプロダクションマネージャーとして参加したホン監督の新作『彼女が戻ってきた日』（原題）を公開した。

（記事提供＝OSEN）

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