「We Are One！」EXO、デビュー14周年を迎えファンに感謝　約6年ぶりコンサートの“ネタバレ”も【一問一答】 | RBB TODAY

EXOが、デビュー14周年の感想を伝えた。

2012年にデビューしたEXOは、『Wolf』『Growl』『Overdose』『CALL ME BABY』『LOVE ME RIGHT』『Monster』『Tempo』『Love Shot』など、数多くのメガヒット曲とともに爆発的な人気を博し、グローバルなK-POPシーンに“EXOシンドローム”を巻き起こした。

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EXOは、今年1月に8thフルアルバム『REVERXE』で2年6か月ぶりにカムバック。グループ通算8度目のミリオンセラー記録をはじめ、韓国国内外のチャートで1位を席巻し、音楽番組で5冠に輝く“グランドスラム”を達成するなど、圧倒的な話題性と揺るぎないパワーで真の「王の帰還」を証明した。

（写真＝SMエンターテインメント）

さらにEXOは、4月10日～12日の3日間、ソウル・KSPO DOMEで6度目の単独コンサート「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」を開催する。6年4か月ぶりとなるファンとの再会に、期待が高まっている。

EXOの一問一答は以下の通り。

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デビュー14周年を迎えた感想と、最も記憶に残っている瞬間は？

スホ：『History』のMV撮影日です。「ああ、テレビで見ていたような現場でついにMVを撮るんだな…」と練習生時代を思い出して感慨に浸ったのを覚えています。

チャンヨル：いつもこの質問をされると、デビューショーケースでの『History』のステージが真っ先に浮かびます。14年も経ったという事実が信じられません。一途に愛してくださるEXO-L（ファンダム名）の皆さんに感謝しています。

ディオ：一年一年、ずっと不思議な気持ちです。今まで一生懸命活動してこれたことも、ずっと応援してくださる皆さんがいることに、心から感謝しています。 一番印象に残っている瞬間は、久しぶりに開催される今回のコンサートになりそうです！

カイ：14周年という実感がまだ湧きません。振り返れば多くの瞬間がありましたが、その時間をEXO-Lと一緒に歩んできたことが最大の意味だと思います。特定の瞬間を選ぶよりも、ステージに立つたびに感じる空気やファンの眼差しがいつも心に残ります。その瞬間が積み重なって今の僕を作ったのだと思います。

セフン：14年間、メンバーと共に過ごせたことに感謝しています。僕たちを応援してくれるEXO-L！最後まで僕たちを守り、信じて、愛してくださって本当にありがとうございます。行けるところまで行きましょう！

6年4か月ぶりのコンサート、ネタバレを「一言」で表すなら？

スホ：新しい曲やパフォーマンスもありますが、「ノスタルジー」という言葉が適切だと思います。14年間披露してきた楽曲を、2026年ならではの感覚で再解釈し、再誕生させてみました。EXO-LとEXOが一つになる日なので、昔を思い出しながらも、 現在を楽しめると思います。

チャンヨル：久しぶりのコンサートなので、メンバー全員が一丸となって楽しく準備できていて、とても嬉しいです。ネタバレを一言で言うなら「帰還」だと思います。

ディオ：「思い出が詰まった公演」理由は、デビューしてから14年という時間が流れたからです。

カイ：長く待っていただいた分、ときめきも期待も大きいです。再び同じ空間でファンの皆さんと呼吸を合わせられるということ自体が、特別に感じられます。今回のコンサートを一言で表すなら「再会」だと思います。単に公演をお見せする場ではなく、これまでの時間を再び繋ぐ瞬間だと考えているからです。その分、より真心を込めて準備しています。

セフン：久しぶりのコンサートなので、とてもワクワクしています。意図したわけではありませんが、コンサート最終日がちょうど僕の誕生日でもあるんです。後悔のないようステージに立ち、その時間をすべてEXO-Lと一緒に楽しみます。

EXOをいつも愛してくれるEXO-Lへ一言

スホ：長い間EXOを愛してくれてありがとう。この愛に慣れずに、常にもっと大きな愛で恩返しするよ！これからも愛し合おう！

チャンヨル：いつも報いていきます。

ディオ：いつも本当に感謝しています。どうか誰も体調を崩さないでほしいです！ お願い！

カイ：変わらず僕たちを愛してくださって、心から感謝しています。皆さんのおかげでここまで来ることができましたし、これからも一緒に、もっと多くの瞬間を作っていきたいです。待ってくださった時間よりも大きな幸せで恩返しできるよう努力します。いつもありがとう、大好きです。

セフン：We Are Oneしよう！

（記事提供＝OSEN）

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