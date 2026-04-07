冴木柚葉、「レトロ可愛い」FLASHグラビアのオフショットを公開！ | RBB TODAY

「王様のブランチ」のレポーターとしても活躍している女優でグラビアモデルの冴木柚葉が4月27日にXを更新。自身が表紙を飾った「FLASH」4月7日発売号のオフショットを公開した。

「FLASH」表紙＆巻頭10ページに登場している冴木。「【FLASH】オフショット みんなのお気に入り衣装はどれ？」と切り出し、4枚のオフショットを披露した。

写真には、深めのVネックで胸元が大きく開いたアイボリー系のボディスーツに、薄いピンクベージュのレースカーディガンを羽織った冴木の姿が収められていた。

身体のラインにぴったりとフィットした衣装からは、美谷間やスレンダーなボディラインが際立ち、レトロな雰囲気の室内でポーズを取る姿は大人の色気たっぷり。

ピースサインを作って微笑む可愛らしいカットから、ソファに座って美脚を強調したセクシーなショットまで、多彩な表情を披露した。

ポストで冴木は、「本誌もデジタル写真集も! レトロ可愛くて大好きな写真がたくさん詰まってます どっちも是非ゲットしてください♪ 感想お待ちしてます」とファンに呼びかけた。

※【画像】冴木柚葉が「FLASH」オフショットを公開

