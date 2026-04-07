冴木柚葉、「レトロ可愛い」FLASHグラビアのオフショットを公開！ | RBB TODAY

「王様のブランチ」のレポーターとしても活躍している女優でグラビアモデルの冴木柚葉が4月27日にXを更新。自身が表紙を飾った「FLASH」4月7日発売号のオフショットを公開した。
「FLASH」表紙＆巻頭10ページに登場している冴木。「【FLASH】オフショット みんなのお気に入り衣装はどれ？」と切り出し、4枚のオフショットを披露した。
写真には、深めのVネックで胸元が大きく開いたアイボリー系のボディスーツに、薄いピンクベージュのレースカーディガンを羽織った冴木の姿が収められていた。
身体のラインにぴったりとフィットした衣装からは、美谷間やスレンダーなボディラインが際立ち、レトロな雰囲気の室内でポーズを取る姿は大人の色気たっぷり。
ピースサインを作って微笑む可愛らしいカットから、ソファに座って美脚を強調したセクシーなショットまで、多彩な表情を披露した。
ポストで冴木は、「本誌もデジタル写真集も! レトロ可愛くて大好きな写真がたくさん詰まってます どっちも是非ゲットしてください♪ 感想お待ちしてます」とファンに呼びかけた。
ブランチリポーター・冴木柚葉、アンニュイな表情で魅せる表紙＆グラビア | RBB TODAY
ブランチリポーター冴木柚葉が『FLASH』の表紙と巻頭10ページのグラビアに登場。アンニュイな表情と笑顔を披露し、演技の仕事について語るインタビューも掲載されている。
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冴木柚葉、無邪気な笑顔＆美ボディ際立つグラビアオフショ披露 | RBB TODAY
冴木柚葉が自然な笑顔や大人の魅力を披露し、撮影でありのままの姿を全開にした様子とファンの反応を紹介。
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