ブランチリポーター・冴木柚葉、アンニュイな表情で魅せる表紙＆グラビア | RBB TODAY

冴木柚葉、谷間＆鎖骨くっきり！“美ボディ”オフショにファン「最高かよーっ」「す、素晴らしい」 | RBB TODAY
『王様のブランチ』（TBS系）のリポーターなどで知られる冴木柚葉が、28日までに自身のインスタグラムを更新。週刊誌『FRIDAY』（講談社）のオフショットを公開した。
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【ピックアップ】人気急上昇中！グラビアでも活躍のブランチリポーター・冴木柚葉 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
現役ブランチリポーターの中でも、ひと際注目を集めているのが冴木柚葉。この記事では、そんな冴木を紹介する。 冴木柚葉（写真は本人のインスタグラムから） ※所属事務所より掲載許諾をもらっています 1枚目の写真・画像
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冴木柚葉が7日発売の『FLASH』表紙＆巻頭10ページに登場している。
冴木と言えば、『王様のブランチ』リポーターとして知られていおるが、しばしばグラビアでもその美ボディを披露。ANAのCMやドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）、舞台『LIFE~海の家の物語』出演と、活躍の場を広げている。
今回の『FLASH』10ページのグラビアではアンニュイな表情から親近感のある笑顔まで掲載されている。インタビューでは最近増えているという「演技の仕事」に対しての想いも語っている。