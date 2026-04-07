ブランチリポーター・冴木柚葉、アンニュイな表情で魅せる表紙＆グラビア | RBB TODAY

冴木柚葉が7日発売の『FLASH』表紙＆巻頭10ページに登場している。

冴木と言えば、『王様のブランチ』リポーターとして知られていおるが、しばしばグラビアでもその美ボディを披露。ANAのCMやドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）、舞台『LIFE~海の家の物語』出演と、活躍の場を広げている。

今回の『FLASH』10ページのグラビアではアンニュイな表情から親近感のある笑顔まで掲載されている。インタビューでは最近増えているという「演技の仕事」に対しての想いも語っている。