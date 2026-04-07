韓国で活動できない元東方神起・ユチョン、日本のカラオケで熱唱！浴衣姿の近況動画を公開 | RBB TODAY

東方神起、JYJの元メンバーであるパク・ユチョンが、日本での近況を公開した。

ユチョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、動画を投稿した。

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公開された映像には、知人らと訪れたカラオケでマイクを握るユチョンの姿が収められている。浴衣姿のユチョンは日本の歌を熱唱して場を盛り上げ、周囲の知人たちも拍手を送るなど、和気あいあいとした雰囲気が伝わってくる。

（写真＝ユチョンInstagram）

なお、ユチョンは2003年に東方神起のメンバーとしてデビュー。2009年のグループ脱退後はジェジュン、ジュンスとともにJYJとして活動した。その後、2019年に麻薬類管理法違反（覚せい剤使用）の罪で起訴され、懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。一時は芸能界引退を宣言したものの、のちにこれを撤回。現在は日本を拠点に活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

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