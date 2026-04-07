「ILLITはNewJeansの盗作」と主張のユーチューバーにHYBEが一部勝訴、約150万円の賠償命令 | RBB TODAY

BTSなどを擁するHYBEが、ILLITの盗作疑惑を主張したユーチューバーに一部勝訴した。

ソウル西部地裁・民事9単独は4月7日、ユーチューバーAに対し、1500万ウォン（約150万円）をHYBEに支払うよう命じる判決を言い渡した。

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Aは自身のチャンネルで公開した動画で、HYBE傘下レーベルBELIFT LABに所属するILLITが、同じく傘下レーベルADORのNewJeansのダンスを盗作したと主張していた。

裁判所は、Aが十分な事実確認を行わないまま動画を公開し、HYBEの名誉を毀損したと判断した。

（写真提供＝OSEN）ILLIT

（写真提供＝OSEN）NewJeans

HYBEは2024年12月にAを相手取り、約3億ウォン（約3000万円）の損害賠償を求めて提訴。ただ、裁判所は請求額すべてを認めず、1500万ウォンのみ賠償責任を認定する結果となった。

一方のAは裁判で「アイドル産業全体について意見を述べたに過ぎない」といった趣旨の主張を展開したが、認められたなかった。

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