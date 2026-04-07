“76歳で39歳年下女性との間に第3子誕生”の韓国俳優、末っ子を溺愛「1日でも長く一緒にいたい」 | RBB TODAY

俳優キム・ヨンゴン（79）が、末息子への愛情を明かした。

76歳だった2021年、39歳年下の女性との間に第三子を授かり大きな話題となったキム・ヨンゴンが、息子との日常を語った。

【写真】39歳下女性を孕ませ訴訟に発展したキム・ヨンゴン

4月6日に韓国で放送されたバラエティ番組『残してどうするの』（原題）に、キム・ヨンゴン、女優チョン・ソニ、歌手イム・チャンジョンが出演した。

キム・ヨンゴンは76歳の時に授かった末っ子の息子について「最初は大変だったが、今は子どもと一生懸命時間を過ごしている。1日でも長く一緒にいられたらと思う。キッズカフェ（子どもの遊び場）にも行く」と語り、深い愛情を見せた。

さらに「以前なら、周囲に何か言われるのではないか、良くない目で見られるのではないかと心配していたが、今は『元気に育っていますか？誰に似ていますか？』と声をかけてもらえる。末っ子を1日でも長く一緒にいたい。自分にはあまり時間が残されていないと思うから」と語り、切ない思いを明かした。

（画像＝tvN STORY）1枚目キム・ヨンゴン

続けて「時間があれば一緒にビデオ通話をしたり、保育園のお迎えに行ったりもする。そういう時間がとても幸せだ。声が大きくて『パパ』と何度も呼んでくれる」と、息子への愛情をにじませた。

また「夜中に目を覚ましてやって来ることもある。隣に来て横になる。私は朝方に目が覚めると時間を見ながら、来ないかと待っている。子どもと過ごす時間が本当に好きだ」と語り、父親としての温かな一面を見せた。

なお、キム・ヨンゴンは1977年に結婚し、俳優ハ・ジョンウ（本名キム・ソンフン）とチャ・ヒョヌ（本名キム・ヨンフン）をもうけたが、1996年に離婚している。その後、2021年に13年間交際してきた39歳年下の恋人との間に息子が誕生した。

（記事提供＝OSEN）

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