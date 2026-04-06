柏木由紀、AKB48時代のアンチ撃退法を告白！「全部通報して…」 | RBB TODAY

ABEMAは「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#356を4月5日に無料放送した。

今回は番組9年目突入を記念した特別企画「人間パドック」を放送。令和ロマンの松井ケムリが進行を務め、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、強い欲望を抱えた人物に密着したドキュメントVTRを観て、その結末を千鳥とゲストの元AKB48の柏木由紀が予想した。

（C）AbemaTV,Inc.

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最初の欲望として、ピン芸人・中山功太の「世直しのためにアンチに会いたい」というドキュメントVTRを放送。VTRの前に、柏木が自身の“エゴサ事情”について「すごいエゴサする」と切り出し、「AKB48の後半は『やめろ』『老害』とか（言われていた）」「全部通報して、アカウントごとBANさせた」と、アイドル時代のアンチとの壮絶な格闘を回顧し、ノブらを驚愕させる場面も。

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VTRでは、SNSで誹謗中傷被害を受けてきた中山が、アンチを一人でも減らすために直接会って話がしたいと希望。自身のSNSのライブ配信に現れたアンチとDMで接触を試みるが、「なぜ匿名で他人に嫌なことを言う人がいるのか調査してます」という中山に対し、差別的な言葉を用いた冷やかしのようなDMや、「アンチでもなければファンでもありません。自分の意見を述べたまで」と、まったく取り合おうとしない姿勢など、ネットアンチの生々しい実態が次々と明らかに。この様子に、SNSを一切やっていない大悟は「すごい気持ち悪くなった」「ああいう人間がおるのも気持ち悪い」とショックを隠しきれない様子を見せた。

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