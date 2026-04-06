俳優チ・チャンウク、輝きを増すばかりの美貌…ジャケット＆濡れた質感の髪で制作報告会に登場 | RBB TODAY

俳優チ・チャンウクが、洗練されたジャケットファッションを披露した。

4月6日、チ・チャンウクはソウル龍山（ヨンサン）区のCGV龍山アイパークモールで開催された映画『群体』（原題）の制作報告会に出席した。

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この場には、チ・チャンウクのほか、ヨン・サンホ監督、女優チョン・ジヒョン、俳優ク・ギョファン、女優シン・ヒョンビン、キム・シンロク、俳優コ・スが参加した。

『群体』は、正体不明の感染によって封鎖された建物のなかで、孤立した生存者たちが予測不可能な形へと進化する感染者たちに立ち向かい、死闘を繰り広げる姿を描いている。映画『新感染』シリーズなどを手掛けたヨン・サンホ監督の新作だ。

この日の制作報告会で、チ・チャンウクはダークなジャケットのセットアップにやや濡れた質感のヘアスタイルでシックに登場した。光沢感のある襟がポイントとなり、ハンサムな顔を際立たせている。

（写真提供＝OSEN）チ・チャンウク

なお、チ・チャンウクが出演する『群体』は来る5月に韓国で公開予定だ。

◇チ・チャンウク プロフィール

1987年7月5日生まれ。小劇場のオーディションを通じてミュージカルに出演した経歴を持つが、本格的にデビューしたのは2008年公開の映画『スリーピングビューティー』から。翌年放送されたドラマ『ソル薬局の息子たち』（KBS）で一家の末っ子ソン・ミプンを演じたことがきっかけで、注目を集めるように。2014年に放送されたドラマ『奇皇后』（MBC）を機に、一躍韓流スターとして名を上げた。初期の作品から現在に至るまで、熱い人気を博している。

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