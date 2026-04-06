NCT・テン、SMエンターテインメントと契約終了へ「グループ活動に参加できるよう調整予定」 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのメンバー、テンがSMエンターテインメントを離れる。

4月6日、SMエンターテインメントは、公式コメントを通じて、「当社はテンと今後の活動方向について深い議論を重ねた結果、4月8日付で専属契約を終了することとなったことをお知らせする」と発表した。

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また、「今後のWayVおよびNCTのグループ活動にテンが参加できるよう調整していく予定だ」として、「デビュー以来、グループ活動はもちろん、ソロアーティストとしても優れた能力を見せてくれたテンに感謝の意を表し、テンの新たな出発を心から応援する」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）テン

テンはNCTのメンバーであり、WayVやSuperMのメンバーとしても活動している。

SMエンターテインメントの公式コメントは、以下の通り。

◇

こんにちは。SMエンターテインメントです。

WayVに多大なる関心と愛を寄せてくださるファンの皆様に、心より感謝申し上げます。

当社は、テンと今後の活動方向について深い議論を重ねた結果、4月8日付で専属契約を終了することとなりましたので、お知らせいたします。また、今後のWayVおよびNCTのグループ活動にテンが参加できるよう調整していく予定です。

デビュー以来、グループ活動はもちろん、ソロアーティストとしても優れた能力を見せてくれたテンに感謝の意を表し、新たな出発を心から応援いたします。

当社はこれからもWayVメンバーの活動を惜しみなく支援する予定であり、WayVを応援してくださるファンの皆様のために、より一層最善を尽くしてまいります。

（記事提供＝OSEN）

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