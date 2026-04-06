ライブ配信中に女性の髪をつかみ暴行、違法喫煙も　人気バラエティ番組出演の韓国配信者が炎上 | RBB TODAY

韓国の人気配信者の行動が、波紋を広げている。

同僚配信者に暴行を加え、さらに室内で喫煙する様子がそのまま配信され、衝撃を与えた。

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配信者のボムプリカ（本名キム・ドンボム）は4月5日夜から6日未明にかけて、ある飲食店で飲酒を伴うライブ配信を行っていた。

配信ではボムプリカが女性配信者の髪をつかんで振り回し、首や頭部を殴る様子が確認され、物議を醸している。さらに男性配信者の耳をつかみ、平手打ちをする場面もそのまま映し出された。

女性配信者は暴行の音に驚いたのか、口元を押さえる様子を見せていた。

（画像＝ボムプリカ配信キャプチャ）

また、ボムプリカは禁煙区域である店内で喫煙し、吸い殻を床に捨てる様子も配信に収められていた。韓国では2015年以降、飲食店やカフェなどは法律により禁煙区域に指定されており、室内での喫煙は違法行為にあたる。違反した場合、10万ウォン（約1万円）の罰金が科される。

これを受け、生配信が行われた飲食店を管轄する区役所には、ボムプリカの室内喫煙について国民健康増進法違反の有無を調査するよう求める通報が寄せられたとされる。

なお、ボムプリカはモッパン（食事配信）や料理配信で人気を集めた第一世代の配信者で、過去には人気バラエティ番組『ランニングマン』（SBS）や『現場突撃』（JTBC、原題）などにも出演していた。

（記事提供＝OSEN）

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