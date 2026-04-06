5人組になったZEROBASEONE、世界的写真家とタッグ！新プロフィール写真で成熟したビジュアル披露 | RBB TODAY

5人体制へと再編されたZEROBASEONE（ZB1）が、新プロフィール写真で成熟したビジュアルを披露した。

4月6日、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて新しいプロフィール写真を公開した。

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公開された写真からは、新たなスタートを迎えるZEROBASEONEの抱負がうかがえる。メンバーたちはブラックのスーツスタイルで端正かつ洗練された美しさを放ち、彼らならではのミニマリズムを完成させた。気品あふれるビジュアルを披露した彼らが、今後どのような姿を見せてくれるのか期待が高まっている。

今回のプロフィール写真は、韓国国内外で幅広く活動しているフォトグラファーのチョ・ギソクとタッグを組み、完成度をより一層高めた。目標に向けた「精巧さ」と「洗練」に対する価値観と姿勢を、「集中と没入」、時には「執拗さ」として表現し、ZEROBASEONEならではの意味深いメッセージを伝えている。

（写真＝WAKEONE）ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー

（写真＝WAKEONE）パク・ゴヌク、キム・テレ

ZEROBASEONEはこれに先立ち、チームロゴをリニューアルし、より鮮明になったアイデンティティを刻印した。強固な結束力と成熟した雰囲気で戻ってくる彼らが、今後どのような活躍を続けていくのか注目が集まっている。

ロゴのリニューアルに続き、プロフィール写真で新章の幕開けを告げたZEROBASEONEは、今後活発な活動を展開していく計画だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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