日本での“不適切”写真が炎上も…韓国インフルエンサー、新たに東京撮影ウェディングフォト公開！ | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、東京で撮影したセルフウェディングフォトを公開した。

チェ・ジュンヒは4月5日、「東京セルフウエディング公開、ドゥンドゥン」とコメントし、写真を投稿した。

【写真】チェ・ジュンヒ、日本での“不適切”ウェディング写真が炎上

続けて「天気がとても良かった昨年3月、約430日間も結婚準備をしてきたなんて信じられますか（プリンセスごっこのようなウエディング撮影だけで5回以上。彼にごめんね）#結婚準備 #セルフウエディング #ウエディング撮影 #日本」と綴った。

公開された写真には、5月に結婚を控えた11歳年上の婚約者とともに、東京でウエディングフォトを撮影する様子が収められている。

（写真＝チェ・ジュンヒSNS）チェ・ジュンヒと婚約者

一方、今年2月には、日本で撮影されたウエディングフォトをめぐり思わぬ騒動に巻き込まれたこともあった。撮影場所が流産や中絶、死産などで亡くなった胎児や生後間もない子どもの冥福を祈る儀式として知られている「水子供養」の儀式が行われる場所で撮影されていたため、「新たな門出を知らせる写真の背景として不適切」という声が上がっていた。

（写真＝チェ・ジュンヒSNS）チェ・ジュンヒと婚約者

そんななか、今回新たに公開された東京でのウェディングフォトは、同じ日本での撮影ながらも、異なる雰囲気を披露した。写真では、2人の美しいビジュアルに加え、愛情あふれるまなざしが印象的で幸せに満ちたウエディングフォトに仕上がっている。

なお、チェ・ジュンヒは、韓国の国民的女優であるチェ・ジンシルさんと、元読売ジャイアンツ所属のチョ・ソンミンさんの娘として知られ、現在はモデル兼インフルエンサーとして活動している。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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