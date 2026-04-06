“義弟”G-DRAGONを前に萎縮？韓国俳優、大スターすぎて「お小遣いをあげられない」事情を告白 | RBB TODAY

俳優キム・ミンジュンが、義弟でボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONについて言及した。

去る4月5日、韓国で放送された朝鮮放送『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）には、キム・ミンジュンが登場し、江原道（カンウォンド）高城（コソン）へグルメ旅に出る様子が捉えられた。

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この日、漫画家のホ・ヨンマンは「義理の弟が非常に有名な方だそうだが」とG-DRAGONの名前を出し、「ものすごく甥っ子を可愛がっているそうですね？」と尋ねた。

「とても可愛がっている」というキム・ミンジュンに、ホ・ヨンマンは「可愛くて仕方ないだろう。育児の苦労を知らないからね」と返し、笑いを誘った。

（写真＝朝鮮放送）キム・ミンジュン

実際にG-DRAGONは、有名な“甥バカ”だ。キム・ミンジュンは、「ミュージックビデオを撮る際、小道具がたくさんある。それをうちの子がプレゼントでもらった。それをSNSに上げたら、ミュージックビデオに出てくる車だと皆が気づいて、記事になったりもした」と明かした。

（写真＝朝鮮放送）

左からG-DRAGON、クォン・ダミ（G-DRAGONの実姉）、キム・ミンジュン

また、キム・ミンジュンは「自分には姉が1人しかいないので、結婚するときに若い義弟がいて、軍隊などに行く際にお小遣いをあげるのがロマンだった。『姉さんには内緒だぞ』と言って、『義兄さん、ありがとうございます』と言われるような。でもそれができない」と打ち明けた。

さらに、G-DRAGONについて、彼は「いくら渡せばいいのか。少し萎縮してしまう義兄になってしまった」と吐露し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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