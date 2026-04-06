“末っ子”ソヒョンが引き止めていた!?少女時代・ティファニー、結婚を聞いたメンバーの反応は？ | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のティファニーが、自身の結婚報告を聞いて涙を流したソヒョンのエピソードを語った。

去る4月5日、韓国で放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』には、少女時代のティファニーとヒョヨンがゲストとして出演した。

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この日、MCのキム・ソンジュが「少女時代のメンバーたちも結婚すると聞いて、驚いたのでは？」と尋ねると、ヒョヨンは「私は本当にびっくりした。特にティファニーは、結婚できれば幸いだと思っていたくらいなので」と鋭い発言で笑いを誘った。

続けて、「というのも、彼女は仕事に本気だ。仕事と恋に落ちていて、いつ抜け出せるのだろうと思っていた。だから本当に驚いた」と説明した。

（写真＝JTBC）2枚目：ヒョヨン、4枚目：左からティファニー、ソヒョン

結局、仕事よりも愛を選んだティファニーは、「私の大切な時間をともに過ごしたいと思える人が現れたのだ」と語った。

何より、ティファニーは「結婚を引き止める人はいなかったか」という質問に対し、「やっぱり末っ子（ソヒョン）が突然涙を流しながら『私、姉さんを送り出せない』と言った。それで、私が『ソヒョン、私もう37歳になるんだよ』と話した」と明かし、スタジオはさらに笑いに包まれた。

なお、ティファニーと俳優ピョン・ヨハンは、2024年に公開されたDisney+ドラマ『サムシクおじさん』での共演を通じて、出会った。その後、2人は交際に発展し、2月に結婚式は行わず、婚姻届の提出を通じて、法的夫婦となった。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。

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