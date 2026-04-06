「思い切って全部脱ぐ」発言も話題に！パク・サンダラ、“紐スイムウェア”姿でバカンス楽しむ | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・サンダラがスイムウェア姿でも自分ならではのセンスを見せた。

去る4月4日、パク・サンダラは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラ

キャプションには、「私が好きな季節と気温」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。

公開された写真では、青々とした庭園に囲まれたフィリピンのプールサイドで撮られたものである。サマーベッドに身を預けた彼女は、白いシャツをローブのように羽織り、スイムウェア姿を少し覗かせている。

（写真＝パク・サンダラInstagram）

写真のなかのパク・サンダラは、顔が隠れるほどに帽子を深く被り、ブルーの迷彩柄が施されたスイムウェアを着用している。前からの姿は公開しなかったものの、日差しを恐れることなくサマーベッドにうつ伏せになり、リラックスする様子を見せた。

投稿を目にしたファンからは、「本当に派手な柄だけど、すごく可愛い」「パク・サンダラが好きそうな、どこかタフな感じがある」といった反応が寄せられた。

なお、パク・サンダラは最近、新曲を準備中であることを公言した。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日、釜山生まれ。移住したフィリピンのタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月に2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽のみならず演技、ファッション、美容、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月にはミニAL『SANDARA PARK』でソロデビューしている。

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