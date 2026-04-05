JINがプレゼント？ソロ曲MVで恋人演じた女優シン・セギョンも“BTSジャケット”着用 | RBB TODAY

女優シン・セギョンが、ボーイズグループBTSの新曲『SWIM』のグッズを着用した記念ショットを公開した。

去る4月4日、シン・セギョンは特別なコメントを添えることなく、数枚の写真を投稿した。

【写真】JIN、シン・セギョンと見つめ合う

公開された写真には、シン・セギョンがBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のグッズであるジャケットを着用した姿が収められている。

特にシン・セギョンは、グッズが入った箱から公開し、ジャケットを完璧に着こなした記念ショットまで披露して、視線を釘付けにした。

箱には、BTSのメンバー7人を意味するキャラクター7人が広大な海で泳いでいるようなポーズと、「KEEP SWIMMING」という言葉が目を引いた。

（写真＝シン・セギョンInstagram）

（写真＝シン・セギョンInstagram）

これに先立ち、2025年5月にBTSのJINは2ndソロミニアルバム『Echo』をリリースしており、シン・セギョンはタイトル曲『Don’t Say You Love Me』のミュージックビデオに出演した。JINとシン・セギョンは、ミュージックビデオのなかで恋人役として共演し、2人の美しいビジュアルの組み合わせが大きく関心を集めた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）中央：左からJIN、シン・セギョン

なお、BTSは3年9カ月ぶりに5thフルアルバム『ARIRANG』で完全体としてカムバックした。

また、シン・セギョンは映画『HUMINT/ヒューミント』で、北朝鮮レストランの従業員であり国家情報院の協力者であるチェ・ソンファ役を熱演し、12年ぶりにスクリーンに復帰した。

（記事提供＝OSEN）

◇シン・セギョン プロフィール

1990年7月29日生まれ。8歳のときに歌手ソ・テジのプロモーションポスターのモデルに抜擢され、芸能界デビュー。子役として活動後、高校時代は芸能活動を一時休止。大学に進学した2009年に出演したドラマ『明日に向かってハイキック』で人気を博し、一躍、主演級女優に。清楚な顔立ちとメリハリある体型で男性ファンが多く、女性たちの間でも人気。2019年に主演を務めた時代劇ドラマ『新米史官ク・ヘリョン』も高い評価を得た。

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