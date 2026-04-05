中古車で約500万円…俳優クォン・サンウ夫妻、10代息子に初マイカーをプレゼント | RBB TODAY

俳優クォン・サンウ、女優ソン・テヨン夫妻が、アメリカで暮らす長男ルッキ君に中古車をプレゼントしたなか、価格にも関心が集まっている。

去る3月4日、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「息子ルッキとクォン・サンウのためにソン・テヨンが思い切って買った車を初公開」というタイトルの動画が公開された。

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彼女は、「ルッキが学校で筆記（試験）に合格した」と明かし、義兄は「仮免許で50時間走行すれば、親や保護者がサインした書類を持って再びDMV（車両管理局）へ行き、試験を受ければ終わりだ」と話した。

これについて、ソン・テヨンは「50時間の練習には、常に大人が隣に乗らなければならないといった規則がある」と説明した。義兄は、「でも良いことだ。17歳から運転して、アメリカは運転が必須だから」と免許の重要性を強調した。

ソン・テヨンは、義兄と中古車販売店2カ所を周って細かく調べ、ディーラーと価格交渉などを行った。彼女は時々夫のクォン・サンウにも車の写真を撮って送り、意見を共有した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」）

1枚目：ソン・テヨン、5枚目左：左からルッキ君、クォン・サンウ

ついに大きなジープを契約したソン・テヨンは、「ついにこの車が我々のものになった。後で売ることになったとしても、需要があるからこれを選べと言われた」として、「車の仕様が良い。レザーシートも綺麗だ。良心的な値段にしてくれて、今日車を持って帰る」と満足感を示した。

ソン・テヨンと義兄が最終的に選択した車は、ジープのラングラー4xeの2023年ハイブリッドSUVモデルであった。新車の価格は、7000～9000万ウォン（約780～1010万円）台だが、中古車はそれよりもはるかに安価な3000万ウォン台半ば～4000万ウォン台後半であることが判明した。

もちろん車の状態によって価格は変動するが、ソン・テヨンが選択した車は、状態がかなり良いため、4000万ウォン台半ば（約500万円）でしか購入できないとのことだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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