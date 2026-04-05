隙間まで…少女時代・ヒョヨン、真っ赤なスイムウェアで開放的に！小麦肌で健康美披露 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ヒョヨンがバリ島で開放的になった。

最近、ヒョヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】隙間も見せてる…ヒョヨンの大胆スイムウェア姿

キャプションには、「バリ島。大好き」という言葉とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ヒョヨンがインドネシア・バリ島を訪れたときのものである。去る3月、彼女は中国のティーブランド「CHAGEE」のバリ島1号店のオープンを記念するイベントに登場した。

（写真＝ヒョヨンInstagram）

写真のなかのヒョヨンは、真っ赤なスイムウェアやネイビーの柄付きスイムウェアを着用し、常夏の自然を楽しんだ。特に、小麦色に焼けた健康的な肌が目を引く。

投稿を目にしたファンからは、「ヒョヨンの定番バリ島投稿」「ホットガール」「愛してる」といった反応が寄せられていた。

なお、ヒョヨンは3月23日にシングル『MOVEURBODY』をリリースした。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

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