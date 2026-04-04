「まずは今いただいているお仕事を…」相馬結衣、写真集イベントで今後に意気込み | RBB TODAY

相馬結衣の写真集『immuable』発売記念イベントが、SHIBUYA TSUTAYAで2度目の開催となった。

「実は今回（『immuable』）が初めての写真集の対面イベントでした！（前作『未熟な光』はオンライン開催のみ）写真集の感想を直接言ってもらったり、久しぶりにファンの方にお会いしたりすることができて、すっごく楽しいイベントでした」と笑顔を見せた。

相馬は同作について、「いろんな相馬結衣が1冊に詰まった作品になったと自分でも思うし、ファンの方からもいろんな結衣を見られて嬉しかったと言っていただけました。着ている衣装もすごくかわいいですし、写真として素敵なカットも多いです！ かわいいさ、きれいさだけでなく、作品として素敵に仕上がったカットも多いと思うので、そういう点も楽しんでいただければと思います」と語った。

今後については、「挑戦したいことはたくさんありますが、まずは今いただいているお仕事やこの先のお仕事に一つ一つ真摯に取り組み、観てくださった方が元気になれたり、いろんな新しい世界を見せてあげられたりする俳優になれるよう取り組みたいですし、2冊目の写真集を出すことができたので、一人でも多くの方に見ていただくのが目標です」と意気込みを語った。