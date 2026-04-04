伊織もえ、メロンバスト＆圧巻ボディ披露！最新デジタル写真集の誌面カット公開！ | RBB TODAY

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伊織もえ、メロンバスト＆圧巻ボディ披露！最新デジタル写真集の誌面カット公開！

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SPA!デジタル写真集　伊織もえ『サイケデリック・グラマラス』
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伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」SPA！デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
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　週刊誌『SPA!』（扶桑社）のデジタル写真集シリーズより、伊織もえの最新作『SPA!デジタル写真集　伊織もえ「サイケデリック・グラマラス」』が好評発売中。発売を記念して、誌面カットが公開された。

SPA!デジタル写真集　伊織もえ『サイケデリック・グラマラス』

　伊織は、2015年からコスプレイヤーとして人気を集め国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超えており、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）に毎週火曜22時から出演中だ。

　同写真集は、“トップコスプレイヤーの幻覚ボディ”というテーマのもと撮影を敢行。表紙ではメッシュ素材のヘッドスカーフをキュートに被りながら、メロン柄のビキニでバストが映えている。ページをめくると、さらにメロンバスト＆モダンガラスの花瓶が並んだ構図で、昭和レトロを感じさせながらも、現代の流行との融合も果たしながら美貌を披露する。

SPA!デジタル写真集　伊織もえ『サイケデリック・グラマラス』
SPA!デジタル写真集　伊織もえ『サイケデリック・グラマラス』

　また白壁の部屋でYシャツの胸ボタンを大胆に開けながら、レンズを観ながら微笑む姿も披露。サイケデリックな音響設備が整った部屋で、すらっとした身長とボディ＆クールなスニーカーも印象的に映しながら、撮影テーマを完全に網羅。圧巻のグラマラスボディと優しすぎる笑顔に癒やされる紙面カットとなっている。

SPA!デジタル写真集　伊織もえ『サイケデリック・グラマラス』

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