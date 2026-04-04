BTS・JIMIN、劇場をお忍び訪問！『プデュ』出身親友のミュージカルデビューの応援に駆け付ける | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JIMINが劇場に姿を現した。

『スポーツソウル』の取材の結果、彼はワールドツアーを控え、多忙であるにも関わらず、親友のミュージカルデビューを祝うために劇場を訪れたことが判明した。

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去る4月3日、JIMINはソウル大学路のNOLユニプレックス1館で上演された創作ミュージカル『ハーグ』（原題）を鑑賞した。4月1日の初演から、わずか2日のことだ。

この日、JIMINを劇場に招待した俳優は、ナ・ジョンウ役のイ・セオンだ。彼は、2017年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演しており、JIMINとは音楽を通じて繋がった同い年の親友として知られている。

（写真＝X）JIMIN

JIMINはミュージカルに初めて挑戦するイ・セオンを応援するために劇場を訪れた。彼の熱い応援のおかげで、イ・セオンも初舞台を成功裏に終えた。

（写真＝TANTANDAERO）上から2段目、右端：イ・セオン

ワールドスターの登場により、劇場はもちろん大学路一帯が“春の日（Spring Day）”を迎えた。JIMINは彼に気づいたファンに軽く挨拶をするなど、噂通り親切な一面を見せたという。

なお、BTSは来る4月9～12日の韓国・高陽（コヤン）公演を皮切りに、日本、メキシコ、アメリカ、スペイン、イギリス、フランスなどでワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」を開催する予定だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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