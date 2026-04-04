『それスノ』出演で話題のBTS・V、TikTok開設19日でフォロワー1000万人突破！韓国芸能人最短記録 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、VがTikTokで急速にフォロワーを増やしている。アカウント開設から19日でフォロワー数1000万人を突破し、最短記録を打ち立てた。

VのTikTokアカウントは、3月13日に開設された。アカウントが公開された日、直ちにフォロワー100万人を超えた。

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その後、さらに急激にフォロワーを増やしていった。開設から19日の4月1日、1000万人を突破した。これは、韓国の芸能人個人の最短記録である。

最初の動画から爆発的な反応を得た。3月24日、VはBxndzの『Bunny Girl Hoodtrap』に合わせて踊る動画を公開した。

公開から25分で100万、12時間で2000万再生と「いいね！」673万件を記録した。MLBの公式アカウント、アメリカの大手スーパー「ウォルマート」、言語学習アプリ「デュオリンゴ・ブラジル」、小説創作サイト「ワットパッド」など、グローバル企業のアカウントもコメントを残して反応した。

V

続けて投稿された2本目の動画も、この流れを引き継いだ。Vは「Ijustwannadive #TikTok難しいよ」という文章とともに、自分でレコーディングしたサウンドを活用して動画を投稿した。椅子の上からカメラに向かって飛び込むパフォーマンスは、「スイムチャレンジ」として拡散され、急速に流行した。

Vはファンと話しながら、「TikTokが急にやってみたくなった」としながらも、機能が難しいと打ち明けた。しかし、結果は正反対だ。プラットフォームに適応する過程そのものがコンテンツとなり、世界中のファンの反応を引き出した。

なお、4月3日、VはJUNG KOOKとともにTBS系のバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』に出演し、完コピダンスバトルに挑戦した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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